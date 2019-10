Pavia, 15 ottobre 2019 - E' accusato di aver usato il denaro degli assistiti per fini personali. Così Sergio Contrini, 63 anni, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Pavia ed ex presidente dell'Azienda servizi alla persona verra' processato con rito abbreviato il 13 febbraio 2020. Contrini dovrà rispondere dell'accusa di peculato.

Secondo l'accusa, nella sua funzione di amministratore di sostegno di un'anziana non autosufficiente, avrebbe sottratto 23.700 euro dal conto corrente della donna. Secondo la Procura i soldi sarebbero stati sottratti con due bonifici bancari intestati a un'altra persona. Contrini e' indagato anche per altri casi in cui era amministratore di sostegno.

Fonte Agi