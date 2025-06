Evento mancato, zero rimborsi. Sos adesioni alla class action

Sono già oltre una ventina le persone che hanno aderito alla class action promossa dal gruppo civico “Vigevano Prima di Tutto“ per sostenere gli acquirenti dello spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi a metà aprile al PalaElachem e che era stato annullato pochi giorni prima. Una circostanza non infrequente, ma molto diverso era stato l’accaduto quando gli acquirenti hanno avviato le procedure per il rimborso. Il circuito online, uno dei più noti, che aveva provveduto a commercializzare i biglietti si è chiamato fuori e ha indirizzato tutti agli organizzatori dell’evento, che sinora non hanno mai risposto. Da qui l’iniziativa di tutelare i consumatori con una class action affidata allo studio legale Lenchi di Vigevano. Nei prossimi giorni, quando sarà definito il numero degli aderenti – per info scrivere a vigevanoprimaditutto@gmail.com – verrà stabilita anche la strategia da seguire per ottenere il rimborso. "Sono inaccettabili il silenzio e l’immobilismo delle pubbliche istituzioni – commenta il portavoce del gruppo, Piero Marco Pizzi – nonostante il grave danno subìto da diverse decine di famiglie".

U.Z.