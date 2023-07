Evelyn, morta in piscina a 7 anni: oggi l’autopsia. Una telecamera puntava sul luogo della tragedia

Pavia – Quattro giorni dopo la tragedia di domenica, dovrebbe essere effettuata oggi l’autopsia sul corpo della piccola Evelyn Amendola, la bimba di 7 anni di Rozzano morta al Policlinico San Matteo di Pavia dopo il vano tentativo di salvataggio nella piscina Le Valli di Battuda. Ancora ieri è proseguito il totale silenzio da parte della Procura di Pavia, che con il sostituto procuratore Alberto Palermo ha aperto il fascicolo per omicidio colposo. Dall’autopsia si potrà comunque solo avere la conferma della causa del decesso per annegamento e dovrebbe in ogni caso essere solo uno degli accertamenti disposti nell’ambito dell’inchiesta, per la quale in questa fase dovrebbero essere già stati notificati agli interessati eventuali avvisi di garanzia.

In assenza di comunicazioni dalla Procura, non ci sono al momento certezze su eventuali indagati, che proprio in concomitanza del conferimento degli incarichi per gli accertamenti irripetibili, come appunto l’esame autoptico, dovrebbero essere stati messi nelle condizioni di poter nominare periti di parte. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero state da subito le posizioni dei responsabili della gestione e della sicurezza nell’impianto dov’è avvenuta la tragedia e anche quella della madre, che era in piscina con la piccola Evelyn e altri figli. Eventuali contestazioni per reati comunque colposi, per quello che è stato appunto un tragico incidente.

"Lasciamo lavorare la magistratura" si era limitato a dire fin dal giorno dopo la tragedia il gestore dell’impianto comunale, Carmelo Gatto, che oltre ad essersi assicurato che i quattro bagnini in servizio domenica avessero fatto tutto il possibile per cercare di salvare la bimba, intervenendo con la massima tempestività quando era stata vista sul fondo della vasca proprio sotto i giochi gonfiabili, in un’area che in quella fascia oraria non era accessibile, ha anche fornito ai carabinieri la massima collaborazione, in particolare mettendo a disposizione i filmati registrati dalla videosorveglianza interna, con una telecamera puntata proprio in direzione del luogo della tragedia. Anche i filmati dovranno evidentemente essere sottoposti a perizie tecniche per poter essere utilizzati nel corso del procedimento, al momento coperto dal rigoroso segreto istruttorio della fase delle indagini preliminari, anche senza ipotesi dolose.