Montù Beccaria, il nuovo taglio di capelli gli costa il carcere: 33enne portato a Torre del Gallo

Montù Beccaria (Pavia), 28 giugno 2023 - Quel nuovo taglio di capelli gli è costato il carcere. D.R.F.P, 33enne di nazionalità dominicana, domiciliato a Montù Beccaria, era stato arrestato lo scorso aprile per evasione dai domiciliari.

I carabinieri della locale Stazione non lo avevano infatti trovato al domicilio nel tardo pomeriggio e lo avevano rintracciato a Stradella, appena rientrato con il pullman da Pavia, dove era andato, con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per un colloquio di lavoro in un'officina meccanica, alle 7 del mattino. Si era però trattenuto fuori dal suo domicilio anche oltre il consentito, giustificando il ritardo per essere andato dal barbiere e sfoggiando in effetti un nuovo taglio di capelli, notato anche dai militari quando lo hanno rintracciato.

Scattato l'arresto per evasione dai domiciliari, era poi stato convalidato dal Gip, che aveva però disposto nuovamente la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha invece revocato il beneficio e disposto che la detenzione proseguisse in regime detentivo ordinario. Così i carabinieri hanno prelevato il 33enne dalla sua abitazione a Montù Beccaria e lo hanno portato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia, dove sconterà il periodo residuo di 2 anni e 6 mesi, cumulo di condanne già definitive per i reati di maltrattamenti in famiglia, truffa ed evasione.