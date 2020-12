Cornale e Bastida (Pavia), 29 dicembre 2020 - L'esplosione è stata provocata da una fuga di gas, pare per il malfunzionamento di una stufa. Quando l'abitazione era già satura di gas, in base alla prima ricostruzione dell'accaduto, la deflagrazione sembra che sia scoppiata quando il proprietario ha acceso la luce. L'uomo, 70enne, ha riportato gravi ustioni, in particolare alle braccia, e dopo il trasporto in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, è stato trasferito al centro Grandi ustioni dell'ospedale "Città della salute e della scienza" di Torino, ricoverato con prognosi riservata, anche se pare non in pericolo di vita. Verso le 11 di stamattina, sul posto, nel comune di Cornale e Bastida, in località Bastida de' Dossi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Voghera, i carabinieri di Casei Gerola, della Compagnia di Voghera, il sindaco Giuseppe Masso e il tecnico comunale. L'abitazione è stata dichiarata totalmente inagibile.

© Riproduzione riservata