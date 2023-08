Erba alta lungo le strade Conducenti in pericolo

Erba alta che impedisce la visibilità agli automobilisti, alberi e cespugli che invadono la carreggiata creando pericolo. La manutenzione del verde in diverse strade provinciali è carente. Tra Motta Visconti e Pavia l’erba non viene mai tagliata. Anche a Casorate, Trovo, Trivolzio e Bereguardo è alta almeno un metro. "Mettete pure i rilevatori di velocità - ha commentato l’ex assessore a Pavia Davide Lazzari - però tenete pulito". Qualche giorno fa tra il Cassinino e Borgarello un tronco di circa 30 centimetri di diametro sporgeva fino a metà carreggiata, sono dovuti intervenire i pompieri. Anche al Vallone nelle piste ciclabili e lungo i marciapiedi ci sono erbacce alte un metro che non vengono toccate da mesi. E, se gli automobilisti non hanno visibilità, i ciclisti si ritrovano con le gomme bucate a causa del Tribulus terrestris, pianta infestante. In questo panorama, martedì a mezzogiorno un cittadino ha nuovamente avvistato e ripreso un branco di cinghiali che camminava in fila indiana in Borgo Ticino.