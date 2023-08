Entra in filiale e danneggia il bancomat

Potrebbe trattarsi della stessa persona, che nutre odio o risentimento nei confronti delle banche, prese di mira con danneggiamenti. Come già successo martedì mattina alla Bper di via Josti a Mortara, nella vicina piazza Martiri della Libertà, alla UniCredit, è entrato un uomo, poi fuggito, che ha preso a pugni lo sportello automatico del bancomat, danneggiandolo nella parte superiore. Il secondo episodio è stato denunciato ai carabinieri mercoledì pomeriggio, avvenuto nella stessa mattinata di martedì. Ed è più che un sospetto che sia stato lo stesso uomo, descritto come un presunto squilibrato, che nell’altra banca aveva rovesciato il bancone della reception danneggiandolo. In entrambi i casi il responsabile è però scappato a piedi per le vie limitrofe, rimanendo al momento ignoto. I carabinieri stanno indagando.

S.Z.