Enrica Bensi uccisa dal pitbull a Corana: eseguita l'autopsia, venerdì il funerale

Corana (Pavia), 25 ottobre 2023 - Eseguita l'autopsia, fissato il funerale. Come programmato, è stata effettuata oggi, mercoledì 25 ottobre, all'Istituto di medicina legale di Pavia, l'autopsia sul corpo di Enrica Bensi, la donna di 86 anni tragicamente uccisa dal pitbull sabato scorso in via Vittorio Emanuele, nella frazione Ghiaie di Corana.

Per il referto autoptico ci vorrà ancora il tempo tecnico per completare tutti gli esami necessari, anche se la causa del decesso era già evidente e dall'accertamento medico legale si attende solo la formale conferma del nesso di causalità diretta tra la morte e le ferite provocate dai morsi del cane, che resta sempre sotto osservazione nel canile sanitario dell'Ats di Pavia. Nel frattempo, dopo l'autopsia, dalla Procura è stato subito rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma ai famigliari, che hanno così potuto organizzare l'ultimo saluto.

Il funerale è stato fissato per la mattina di venerdì, 27 ottobre, alle 11, nella chiesa alla frazione Ghiaie di Corana. "Giovedì sera nella stessa chiesa di Ghiaie, alle 20.30 - aggiunge il sindaco di Corana, Vittorio Balduzzi - sarà recitato un rosario in suffragio. E dopo il funerale di venerdì mattina la salma sarà tumulata sempre qui nel cimitero di Ghiaie. Tutta la nostra piccola comunità è rimasta letteralmente sconvolta per questa tragedia e ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore". Della comunità di Ghiaie e Corana fanno anche parte i proprietari del pitbull, con i tre indagati dalla Procura per l'ipotesi di reato di omicidio colposo.