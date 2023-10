Enrica Bensi sbranata e uccisa dal pitbull a Corana nel Pavese: c’è un terzo indagato

Corana (Pavia), 24 ottobre 2023 - C'è un terzo indagato. Per la morte di Enrica Bensi, la donna di 86 anni di Corana che sabato mattina è stata aggredita e uccisa da un pitbull in via Vittorio Emanuele alla frazione Ghiaie, la Procura di Pavia ha emesso un terzo avviso di garanzia, sempre per l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

Insieme alla 24enne, che risulta la formale proprietaria del cane, e al nonno di 74 anni, l'uomo che aveva materialmente aperto il cancello dell'abitazione dal quale l'animale è scappato in strada azzannando a morte l'anziana, è infatti indagato anche il padre della ragazza e figlio del 74enne.

Sarebbe infatti lui l'effettivo padrone del cane, anche se la registrazione all'anagrafe canina era intestata alla figlia, che però risulta ora residente a Silvano Pietra e non nell'abitazione dal quale il pitbull è scappato nella mattinata di sabato scorso e nella quale era da sempre tenuto.

Era sembrato in effetti anomalo che nessuno dei due indagati fosse residente nella casa dalla quale il pitbull era scappato in strada, abitazione nella quale vive in affitto la famiglia dell'uomo, ora anche lui indagato, che è risultato l'effettivo tenutario dell'animale. Demon resta nel frattempo sempre in osservazione al canile sanitario di Pavia, preso in carico dal servizio veterinario dell'Ats. Domani, mercoledì 25 ottobre, sarà invece effettuata l'autopsia sul corpo della vittima, all'Istituto di medicina legale di Pavia.