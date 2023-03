Egiziano ammazzato a fucilate e bruciato, le armi non si trovano

Le armi non si trovano. Non almeno nell’edificio di Cassolnovo dove l’11 gennaio scorso è stato ucciso a colpi di fucile e di pistola Mohamed Ibrahim Mansour, 43 anni, egiziano, anagraficamente residente a Cilavegna, poi caricato a bordo della sua Audi A3 data alle fiamme nelle campagne tra la frazione Morsella di Vigevano e Gambolò. Ieri mattina i carabinieri hanno effettuato delle nuove ricerche, utilizzando dei metal detector senza tuttavia avere riscontri positivi. Il sopralluogo sarebbe un atto previsto dopo quello dei tecnici del Ris di Parma avvenuto alcuni giorni fa.

Per l’omicidio di Mansour i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia, guidati dal capitano Marco Quacquarelli, hanno arrestato Carmela Calabrese, 56 anni e Antonio Rondinelli, 60 anni dopo che in manette erano finiti due dei figli, Massimo e Claudio Rondinelli, 34 e 39 anni e Luigi D’Alessandro, 37 anni, compagno della figlia maggiore. Nell’inchiesta non figurerebbe invece quella minore dalla quale Mansour, quattro anni fa, quando era ancora minorenne, ha avuto una figlia. E proprio attorno all’affidamento della piccola si sarebbe dipanata la terribile vicenda: Mansour avrebbe avanzato richieste alla famiglia Rondinelli per poter dimostrare di possedere quella solidatà economica necessaria per poter ottenere la figlia, ora in affido. La sua insistenza sarebbe stata considerata un problema insormontabile e l’unica strada utile alla sua soluzione è stata quella di eliminarlo in modo cruento. Da quello che trapela, sulla vicenda vige ancora uno strettissimo riserbo, l’unico che avrebbe risposto alle domande degli inquirenti sarebbe D’Alessandro, ai quali gli investigatori attribuiscono un ruolo di supporto logistico.

Umberto Zanichelli