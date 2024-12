Educatori nelle scuole. Caccia a carrellisti

Educatore, 5 posti. Requisiti: laurea in scienze dell’educazione o diploma socio-pedagogico, purché con 8 mesi di esperienza, accettato anche un diploma generico con tre anni di esperienza, automuniti; Mansioni: impiego presso i servizi scolastici, in scuole di ogni ordine e grado; Contratto: tempo determinato, part-time, 9 mesi; Sede di lavoro: Vigevano (Pavia); Candidature: inviare il curriculum con riferimento dell’offerta, a luca.pannozzo@provincia.pv.it; centro per l’impiego di Vigevano, codice 10120

Magazziniere carrellista, 1 posto. Requisiti: patente B; esperienza con abilitazione al carrello elevatore, lingua italiana, preferibili conoscenze informatiche; Mansioni: preparazioni, spedizioni, stoccaggio; Contratto: indeterminato o apprendistato; Sede: San Martino in Strada (Lodi); Candidature: inviare cv a selezione@provincia.lodi.it con codice offerta 2942.