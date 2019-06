Pavia, 7 giugno 2019 - "In Lombardia siamo in una situazione di emergenza sul fronte ecomafie; la recente inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti l'ha confermato". Monica Forte (M5S), presidente della commissione antimafia regionale l'ha detto giovedì intervenendo a un incontro inserito nei "Percorsi di formazione contro mafie e corruzione", che si è svolto alla sede dell'Ufficio territoriale regionale di Pavia. "Stiamo conducendo un lavoro di ricerca e indagine conoscitiva sul traffico illecito di rifiuti in Lombardia - ha sottolineato Monica Forte -. Ormai è chiaro che esiste molto spesso un legame consolidato tra gli incendi che si verificano in discariche abusive e l'attività delle organizzazioni criminali. Serve maggiore conoscenza del fenomeno per poter intervenire in maniera tempestiva".

Il colonnello Giovanni Gervasi, della Direzione investigativa antimafia, ha spiegato invece che "attorno alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti si crea un business con ampi margini di guadagno, che desta inevitabilmente l'interesse della criminalità organizzata. Laddove nascono sospetti o timori sull'attività condotta in un sito, è bene subito contattare le forze dell'ordine che operano in quel territorio".

L'incontro, che si è svolto in due diverse giornate, ha previsto un appuntamento serale di carattere generale e uno mattutino con contenuti specialistici, al quale hanno partecipato amministratori, funzionari e dipendenti degli enti locali, oltre ai cittadini. "Per le organizzazioni criminali occuparsi, ad esempio, del ciclo illegale dei rifiuti attraverso aziende e impianti consente di moltiplicare gli affari - ha sottolineato Antonio Pergolizzi, curatore del "Rapporto ecomafia" di Legambiente -: mediante il riciclaggio e il reinvestimento di denaro in imprese che si occupano di trattamento, trafficando illecitamente e spaziando dal mercato dei rifiuti a quello dei sottoprodotti, simulando operazioni di trattamento per abbattere l’imponibile e frodare il fisco, acquisendo fette di mercato legale. Esistono imprenditori che si rivolgono ai clan per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Gli oltre 30mila reati ambientali commessi ogni anno in Italia certificano il fallimento del territorio del nostro Paese: in alcuni casi non è più possibile avviare interventi di recupero attraverso le bonfiche, ma ci si deve limitare a mettere in sicurezza aree ormai devastate".