È di Lodola il “drappellone“ che andrà al vincitore del Palio di Siena

È di Marco Lodola, 68 anni, lomellino di Dorno, il drappellone che domani andrà alla contrada vincitrice del Palio di Siena. L’artista affianca il proprio nome a quelli di Guttuso, Fiume, Botero e Manara nel prestigiosissimo elenco dei più grandi artisti che hanno legato la loro opera all’evento toscano. Il drappellone di Lodola nasce da una contaminazione di stili. Il volto della Madonna, che campeggia nella parte alta, non ha i lineamenti definiti come in tutte le opere del maestro lomellino, a simboleggiare volti senza tempo. Al centro c’è un cavallo nero, in basso una riproduzione dell’araldica delle contrade.

"Mi sono ispirato alle vetrate delle chiese", spiega Lodola. L’artista di fama internazionale ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze e di Milano. Negli anni Ottanta a Milano è stato tra i fondatori del Nuovo Futurismo. Ha esposto le proprie opere a Vienna, Parigi, Madrid e Amsterdam. Nel 1994 nei locali degli ex archivi della Città imperiale di Pechino e dal 1996 a New York e Miami.

U.Z.