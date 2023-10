Duplice colpo, ma niente bottino

Da Garlasco a Mede, prima per procurarsi il mezzo da usare come ariete, poi per sradicare la cassaforte del supermercato. Un duplice colpo, l’altra notte, che non ha fruttato alcun bottino ai malviventi che hanno lasciato ingenti danni.

Nel mirino del tentato furto il supermercato iN’s di viale Unione Sovietica a Mede. Forse i ladri sono stati disturbati e sono fuggiti a mani vuote dopo aver sfondato un muro del supermercato per impossessarsi della cassaforte della cassa continua. Per farlo hanno usato una pala meccanica, poi abbandonata sul posto, rubata poco prima in un cascinale di Garlasco.

Lì i malviventi hanno caricato la pala meccanica su un furgone e sono andati a Mede per completare il loro piano, rimasto invece incompiuto. Anche se la cassaforte è rimasta al proprio posto con tutti i soldi, al supermercato sono stati provocati gravi danni. E anche la pala meccanica del primo furto, recuperata dopo il fallimento del secondo, è stata danneggiata per sfondare il muro. I carabinieri hanno avviato indagini su entrambi gli episodi. Sempre in Lomellina, a Gambolò, ieri è stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione un furto ai danni del bar dell’oratorio, in via Libertà, proprio a fianco della chiesa dedicata ai Santi Gaudenzio ed Eusebio.

Ignoti sono entrati in azione nella mattinata, quando l’oratorio era chiuso. Solo all’apertura è stata trovata la porta d’ingresso forzata e tutto a soqquadro. I ladri si sono diretti alla cassa del bar e hanno rubato i soldi tenuti come fondo cassa nonché delle merendine.

Stefano Zanette