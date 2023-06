Due nuovi Rondò in arrivo, 420mila euro di costo, finanziati parzialmente dalla Regione Lombardia

Due nuovi rondò stanno per essere cominciati. Il primo è a Pianengo, dove regolerà l’incrocio tra via Roma e via Pertini. Il costo totale è di 420mila euro, di cui 320mila per le opere in appalto e i restanti 100mila per le spese tecniche, i rilievi e l’Iva. I costi sono parzialmente coperti per 250mila euro dal Piano Marshall della Regione Lombardia. La rotatoria sarà pronta entro la fine del prossimo anno. Disco verde anche per il rondò sulla Provinciale Capergnanica-Chieve, teatro di incidenti anche gravi. Dapprima il comune di Capergnanica allargherà il proprio tratto di strada (Chieve lo ha già fatto) e poi si costruirà la rotatoria. Per quanto riguarda la strada da allargare, circa 600 metri, se ne parla a fine anno, mentre per la nuova rotatoria i lavori termineranno alla fine del 2024.

P.G.R.