Pavia, 25 febbraio 2019 - Ha provato a consegnare ai poliziotti poche "palline" di hascisc, ma nella perquisizione gli sono stati trovati addosso oltre 40 grammi di droga. Ed è scattato l'arresto per spaccio. Il ragazzo, italiano, di 17 anni, compiuti da poco, incensurato, è stato portato nel carcere minorile Beccaria di Milano.

L'arresto è stato effettuato dalla polizia nell'ambito di un servizio antidroga, coordinato dalla Questura, che ha visto impegnate la Mobile, la Volante, i vigili della polizia locale di Pavia e anche 2 unità cinofile fatte appositamente arrivare dalla polizia locale di Vigevano. Il controllo era incentrato nei luoghi percorsi dagli studenti per arrivare alle scuole cittadine, a partire dalla stazione ferroviaria e dalla vicina autostazione di viale Trieste, esteso anche alle fermate dei bus urbani. E proprio alla fermata dell'autobus davanti alla stazione dei pullman, i cani hanno "fiutato" la droga del 17enne. Lui ha ammesso le proprie responsabilità, ma forse per cercare di ottenere solo una segnalazione per uso personale, ha consegnato 9 involucri, per un totale di circa 6 grammi di hascisc.

E' scattata però la perquisizione personale ed è stata trovata altra droga: nello zaino aveva circa 7,5 grammi di marijuana e, nascoste in un pacchetto di sigarette tenuto ben chiuso nel taschino del giaccone, altre 57 "palline" di hascisc, confezionate singolarmente, per circa 30 grammi. Nella successiva perquisizione domiciliare, nell'abitazione in cui vive con i genitori, non è stata trovata altra droga. Ma il numero di dosi già pronte alla vendita ha portato alla contestazione della finalità di spaccio e, d'intesa con la Procura minorile, la polizia ha proceduto all'arresto.