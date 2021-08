"Vaccinatevi per non rischiare un autunno di contagi": è l’appello che il direttore generale di Ats Pavia, Mara Azzi, insieme ai medici di famiglia, rivolge ai 121mila non vaccinati pavesi su una popolazione di circa 490mila vaccinabili. Pavia è la provincia fanalino di coda in Lombardia per immunizzazioni. Se la media lombarda di vaccinati è superiore all’80%, a Pavia è 79,02%. Nonostante possibilità di prenotazioni ad ampio raggio, i vax day, i camper, il costante lavoro delle équipe, all’appello mancano, tra le categorie a rischio, soprattutto gli over60 e a sorpresa la fascia 25-49 anni. "Insieme ai medici di famiglia abbiamo deciso di rispondere alle paure della popolazione garantendo la massima disponibilità, per far comprendere tutti i vantaggi dei vaccini, a oggi l’unica via per sconfiggere Covid – aggiunge Azzi – Bisogna vaccinarsi tempestivamente per evitare il rischio di un autunno segnato da un innalzamento dei contagi. Solo insieme è possibile evitare ulteriori vittime".

La disponibilità di dosi è ampia, ed è garantito l’accesso libero ai centri vaccinali per over60, operatori sanitari e socio-sanitari. Anche il personale della scuola può presentarsi senza prenotazione. Per tutti gli altri è molto importante prenotarsi per accedere immediatamente al vaccino nei centri di Broni, Ducale di Vigevano, Maugeri, Palacampus di Pavia e Auser di Voghera. Chi si prenota ora, verrà chiamato nel giro di due giorni.

M.M.