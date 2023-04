Dorno, cortocircuito: in fiamme il garage e auto distrutta

Dorno, 20 aprile 2023 – E' stato probabilmente un corto circuito la causa scatenante dell'incendio che, ieri sera, ha interessato un garage di Dorno.

La struttura per fortuna è staccata dall'abitazione e così le fiamme non hanno potuto espandersi ma l'hanno comunque danneggiata in modo molto serio e hanno completamente distrutto l'auto in essa parcheggiata.

L'allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Pavia e Garlasco che hanno lavorato almeno tre ore per avere ragione delle fiamme.

Il garage, di una cinquantina di metri quadrati, è andato sostanzialmente distrutto, così un trattorino per il giardino. I danni, non ancora quantificati, sono comunque ingenti.