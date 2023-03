Doppio incendio in villa Evacuata una famiglia

Due volte incendiata. Una villa di via Carducci mercoledì intorno alle 19 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Crema perché le fiamme avevano aggredito il tetto. Ma l’intervento non si è rivelato risolutivo: poco dopo mezzanotte, l’incendio è di nuovo divampato, richiedendo il ritorno dei pompieri.

Tanta paura, danni alle strutture ma nessun ferito per l’incendio di una canna fumaria di una villa di via Carducci, traversa di via Martiri. La casa è abitata da una famiglia di quattro persone; tre, marito, moglie e una delle due figlie, erano in casa. Ad accorgersene è stato l’uomo. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, giunti da Crema e poi con tre autopompe, dopo poco raggiunti dai colleghi di Treviglio.

Le squadre dei pompieri hanno subito provveduto a mettere in sicurezza il tetto e poi, verso mezzanotte, sono andati a Genivolta in soccorso a un automobilista uscito di strada con la sua vettura. Ma mentre stavano intervenendo a Genivolta, sono stati richiamati ancora sulla stessa villa di Vailate, perché le fiamme avevano ripreso forza e stavano aggredendo il tetto.

Arrivati sul posto i pompieri hanno dovuto scoperchiare parte della copertura per debellare il fuoco e spegnere anche le braci che si erano formate. Il loro lavoro è terminato intorno alle quattro del mattino. Sono piuttosto gravi i danni al tetto della villa.

Pier Giorgio Ruggeri