Dopo 25 anni il Centro trasfusionale ha un primario. È la dottoressa Alessandra Livraghi di Torre d’Isola

È la dottoressa Alessandra Livraghi, 60 anni, vigevanese ma residente a Torre d’Isola, il nuovo primario del servizio di Immunologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale di Vigevano. Una notizia di particolare rilievo perché la struttura non ne aveva uno dal 1999, quando aveva lasciato il servizio il dottor Luigi Zambotti, poi scomparso nel 2017. Da allora si era andati avanti con facenti funzione. Laureata con il massimo dei voti all’Università di Pavia, la dottoressa Livraghi si è specializzata in Ematologia e ha speso la propria carriera quasi per intero al Policlinico San Matteo. Attualmente il Centro trasfusionale di Vigevano conta su un solo medico. A inizio novembre si è concluso il concorso per due posti, che ha registrato però un solo partecipante che dovrebbe entrare in servizio a breve e si dovrà dividere con il laboratorio.