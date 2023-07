Donna di ventotto anni nella scarpata con l’auto Portata in ospedale

Una donna di 28 anni è finita fuori strada martedì sera poco prima delle 21.30 sulla strada Melotta, la ex ss591. La giovane ha perso il controllo della sua Opel Corsa ed è finita nella piccola scarpata che corre alla destra della carreggiata. Del sinistro si è accorto un carabiniere che abita nei pressi. Il militare ha prestato i primi soccorsi e chiamato il 112. Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde di Soncino. La ferita è stata trasportata all’ospedale di Cremona. Poco dopo sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza l’auto, che era alimentata a Gpl. La 28enne è stata ricoverata in codice giallo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. P.G.R.