Pavia, 16 settembre 2020 - Sgomento ed incredulità anche a Pavia, per l'omicidio di don Roberto Malgesini, il sacerdote 51enne ucciso a Como da un senzatetto con problemi pischici.

"La Caritas diocesana di Pavia - si legge nella nota diffusa questa mattina -, con tutti i suoi operatori, volontari, e ospiti accolti dalle strutture e servizi, esprime il cordoglio per don Roberto. Ci uniamo con la preghiera ai suoi familiari, alla Diocesi e in particolare alla Caritas di Como con la quale abbiamo condiviso tanti momenti del nostro cammino nella Delegazione Caritas Lombardia. Certi che questi fatti ci devono far riflettere sulla grave situazione in cui molte persone versano e come una miseria sempre più cattiva e aggressiva stia segnando la vita di molti fratelli e sorelle, chiediamo a tutti di 'non rendere vana la Croce di Cristo', 'vincendo il male con il bene', e impegnandoci a discernere questo tempo così difficile e complesso".