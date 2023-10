Domani l’addio alla pensionata azzannata dal pitbull

Il funerale è stato fissato per domani alle 11, nella chiesa della frazione Ghiaie di Corana. È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Enrica Bensi, l’86enne uccisa dal pitbull scappato dal cancello in via Vittorio Emanuele sabato scorso. Dall’Istituto di medicina legale di Pavia, il referto dell’accertamento disposto dalla Procura potrà essere depositato dopo il completamento degli esami necessari. La causa della morte era però già evidente e dal magistrato, subito dopo l’autopsia, è stato rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma ai famigliari. "Nella chiesa di Ghiaie - aggiunge Vittorio Balduzzi, sindaco di Corana - sarà recitato un rosaio in suffragio, giovedì sera alle 20.30. Tutta la comunità si stringe alla famiglia colpita da questa tragedia".