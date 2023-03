Droga al Castello di Vigevano: denunciato giovane di 22 anni

Il Castello di Vigevano dove è stato controllato il giovane nigeriano

Vigevano, 18 marzo 2023 - Era seduto su una panchina del cortile del Castello di Vigevano, una zona che è molto frequentata dai giovanissimi e per questo, al pari degli altri giardini e parchi della città, è oggetto di una serie di controlli mirati da parte della polizia locale.

E' stato così che una pattuglia dei “falchi”, gli agenti motociclisti, ha deciso di sottoporlo ad un controllo. E' stato così che sono saltati fuori i 50 grammi di hashish che aveva in tasca probabilmente con l'intenzione di piazzarli ai suoi clienti. Per lui, 22 anni, di nazionalità nigeriana, anagraficamente residente a Gambolò, ma di fatto senza fissa dimora, è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La droga che aveva con sè è stata posta sotto sequestro.