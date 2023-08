Divertimento in sicurezza Festa sì, ma senza il vetro

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)

Sì al divertimento, ma "in sicurezza". Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale di San Rocco al Porto in merito all’evento della Pro loco “Ferragosto Sanrocchino“. Dieci giorni di divertimento, tra l’11 e il 19 agosto, con buona musica e golosa cucina al Parco di via da Vinci. Ogni anno l’iniziativa richiama centinaia di persone. Per ragioni di sicurezza è stata quindi vietata la vendita di alcolici in contenitori di vetro e anche l’introduzione di bevande dall’esterno. Se si trasgredirà, sarà sospeso l’evento per un minimo di uno o due giorni e per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno da 100 a 500 euro.

"L’obiettivo è tutelare la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la quiete pubblica, prevenire atti vandalici e scongiurare infine le criticità legate all’uso e all’abbandono di contenitori di vetro", hanno deliberato in municipio. Durante lo svolgimento del “Ferragosto Sanrocchino“, in tutta l’area della manifestazione, sarà vietato servire bevande in contenitori di vetro e alimenti in piatti di ceramica o simili; gli avventori non potranno introdurre per nessun motivo nell’area della manifestazione e della fiera mercato alcun tipo di bevanda alcolica non acquistata direttamente agli stand dell’organizzazione. Né potranno introdurre alcun tipo di bevanda in contenitori di vetro.

P.A.