Disperso da domenica, ancora nessuna traccia dell'80enne di San Genesio

"Più passano le ore e i giorni, più le speranze si affevoliscono. Ma fino all’ultimo continuiamo a sperare e a pregare per Antonio". Enrico Giuseppe Tessera, sindaco di San Genesio, anche ieri è rimasto in costante contatto con il primo cittadino di Laveno Mombello (Varese) per avere aggiornamenti in tempo reale sulle ricerche in corso, fino a ieri sera senza esito. Non è infatti stata ancora trovata alcuna traccia di Antonio Altobelli, l’80enne di San Genesio disperso da domenica, scomparso prima del pranzo al ristorante con la comitiva di amici in gita, partiti dal Pavese per percorrere il tragitto sul treno storico Laveno Express. Era ancora insieme al gruppo sul lungolago, è andato a prendere un gelato e poi è stato ripreso da una telecamera mentre s’incamminava sulla strada verso la funivia.

Proprio nei boschi si sono incentrate le ricerche, proseguite ancora ieri con vigili del fuoco e Protezione civile impegnati con diversi uomini e mezzi, anche l’elicottero. "So che stanno facendo di tutto per cercarlo – conclude il sindaco Tessera – e ringrazio ancora il sindaco di Laveno Mombello per gli sforzi e la disponibilità. Noi qui possiamo solo continuare a sperare".

S.Z.