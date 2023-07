Disco verde del Consiglio comunale: il liceo Cairoli avrà una nuova palestra

Mattoni a vista, acciaio, vetro, verde per mitigare e una superficie di 540 metri quadrati; il liceo Cairoli avrà una nuova palestra. Sarà realizzata con fondi Pnrr e costerà un milione e 340mila euro. L’ok è arrivato dal Consiglio comunale dopo la bocciatura da parte della commissione paesaggistica. "Ho iniziato quest’anno a insegnare al liceo Cairoli - ha detto Samuele Resmini, un docente di matematica e fisica intervenuto in Consiglio - e mi sono accorto da subito che la scuola versava in condizioni disastrose. Uno di questi riguardava la mancanza di spazi per le scienze motorie". Sono 1.700 gli studenti del Cairoli che hanno chiesto alla Provincia di avere una palestra nel palazzo di proprietà comunale. "Non avere la palestra - ha aggiunto Resmini - non ci consentirebbe di svolgere le lezioni che ogni studente avrebbe il diritto di seguire". Alla seduta ha presenziato il consigliere provinciale Elio Grossi che ha letto la posizione dell’amministrazione provinciale e il dirigente Antonio Massaro che ha illustrato un progetto nato da lontano.

"Quello che può sembrare un elemento impattante, non lo è - ha detto Massaro -. Potrebbe vedere la palestra uno studente del Cairoli che si affacciasse dalla finestra retrostante, non il cittadino che passa sulle strade. La palestra non può essere interrata perché sotto si trovano dalle mura della città a reperti archeologici". Il progetto che non è piaciuto a tutti, è stato approvato e si farà.

M.M.