Dimesso tutto il cda della casa di riposo La prossima presidenza a “Viviamo Mortara“

Il presidente e l’intero cda della casa di riposo “Cortellona“ di Mortara hanno presentato le proprie dimissioni. Si tratta di un atto dovuto legato all’insediamento della nuova amministrazione. L’atto è arrivato solo ora, al termine dei lavori di efficientamento legati al Superbonus del 110%. Insieme al presidente Luigi Ganimede si sono dimessi Daniele Bianchi e Massimo Duò, come lui in quota Lega; Cinzia Vaccaroli (lista civica Viviamo Mortara) e Mariella Corsico (Forza Italia), quest’ultima in rappresentanza della minoranza. Proprio Viviamo Mortara, oggi partner di Fratelli d’Italia nella coalizione che governa la città e che ha ottenuto 4 consiglieri comunali, potrebbe esprimere il prossimo presidente.