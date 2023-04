Diasorin, il caso è chiuso Scagionato il San Matteo

È stata archiviata l’inchiesta sul caso Diasorin, che nel 2020 aveva ipotizzato un illecito nell’accordo tra l’ospedale San Matteo e la multinazionale italiana, attiva nel campo della diagnostica, per l’utilizzo e la sperimentazione di test sierologici per l’individuazione del Covid-19.

Sono quindi cadute dopo tre anni tutte le accuse, tra cui peculato e turbativa d’asta, nei confronti del presidente del Policlinico Alessandro Venturi e dei vertici Diasorin, tra i quali anche l’amministratore delegato Carlo Rosa. L’indagine – nelle cui carte spuntò anche il nome di Matteo Salvini – era stata avviata nella primavera del 2020 dalla Procura di Pavia durante il periodo più critico della pandemia in Lombardia.

Il caso nacque a seguito di un esposto da parte di una società di Lodi che si era sentita esclusa dall’intesa tra il San Matteo e l’azienda Diasorin, attiva nel settore delle biotecnologie. L’ipotesi su cui indagavano i pubblici ministeri riguardava un accordo in cui il San Matteo affidava l’incarico di predisporre un test sierologico per la diagnosi del Covid-19 mettendo a disposizione i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione svolte nei propri laboratori. Ora il giudice per le indagini preliminari Pietro Balduzzi ha accettato la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Paolo Mazza, stabilendo che non vi fu alcun patto contrario alla legge tra San Matteo e Diasorin.