Delitto di piazza Meardi, Adriatici direttamente a giudizio

Si aspettava l’udienza preliminare di domani, ora invece si deve attendere solo che venga fissata la data d’inizio del processo. Ha chiesto e va dunque a giudizio immediato Massimo Adriatici (nella foto), ex assessore alla Sicurezza di Voghera accusato di eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Youns El Boussetaoui, 39enne marocchino, la sera dello 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Lo ha reso noto ieri con una nota l’avvocato Gabriele Pipicelli, che assiste Adriatici con Colette Gazzaniga e ora anche a Luca Gastini. "La scelta - spiega il legale - è sorretta dalla volontà di chiarire i fatti in un pubblico processo, evitando così il rinnovarsi della diffusione, come più volte avvenuto in passato a cura di alcuni social web e di una limitata parte della stampa, di notizie non corrispondenti ai fatti e alle risultanze delle indagini". Con l’obiettivo di dimostrare nel pubblico dibattimento "che la sua condotta - come ribadito dai legali - è stata quella di un cittadino che si è limitato a difendersi da una violenta aggressione". S.Z.