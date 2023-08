Degrado a Pavia, mozziconi, guano e cocci di bottiglie: via Mantovani è una latrina

Pavia, 21 agosto 2023 – Cocci di bottiglie, lattine abbandonate sui muretti, avanzi di cibo, macchie di urina sulla pavimentazione e guano. Via Mantovani, la strada che collega via Porta a via Cavallotti in pieno centro storico e leggermente fuori dal quadrante della movida è molto sporca.

Sono stati alcuni residenti a segnalarlo mostrando quanto rimane dopo le serate di bisboccia. Serate vissute anche nel passato, perché è da tempo che nella strada non passa un’idropulitrice e non si interviene con una bella pulizia manuale. Men che meno vengono pizzicate e multate le persone che sporcano e che, da incivili, abbandonano rifiuti ovunque sicuri d’essere impuniti.

Diverso il caso del voltone di via San Gerolamo Miani dove l’ex assessore Marco Galandra ha segnalato lo stato di sporcizia e sono intervenuti a pulire. Peccato che il potente getto d’acqua usato abbia concentrato al centro del vicolo mozziconi, pezzi di carta e tutta lo sporco raccolto ai lati e non sia stato rimosso.