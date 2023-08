Degrado in pieno centro Rifiuti, guano e mozziconi "Ripulite via Mantovani"

di Manuela Marziani

Accanto alle testimonianze storiche, quelle dell’inciviltà moderna. Via Mantovani, la strada che collega via Luigi Porta a via Felice Cavallotti, ha bisogno di un profondo intervento di pulizia. In pieno centro storico, ma fuori dal quadrante della movida, sui davanzali accanto alle lavorazioni storiche delle finestre coperte da ragnatele, ha lattine mezze piegate come si fa quando le si vuole conferire nella raccolta differenziata. Diversi poi i cocci di bottiglia sparsi un po’ ovunque come un “tappeto“ e i mozziconi di sigaretta lasciati a terra. Non mancano poi avanzi di cibo, tracce di urina che potrebbero appartenere ai cani come agli umani un po’ ovunque che con il caldo emanano un olezzo insopportabile e, infine, guano che ha ricoperto la pavimentazione in diversi punti come i davanzali realizzati nel passato.

Sono stati alcuni residenti a segnalare in quali condizioni si trova la via mostrando quanto rimane dopo le serate di bisboccia. Serate vissute anche nel passato, perché è da tempo che nella strada non passa un’idropulitrice e non si interviene con una pulizia profonda. Una condizione di abbandono che non è passata inosservata, tanto che alcune persone hanno lamentato la mancanza di contravvenzioni per coloro che sporcano e non si preoccupano di pulire lasciando il compito ad Asm. Che ha il suo bel lavoro da fare. A parte piazza della Vittoria, Strada Nuova e piazza Duomo, infatti, sono numerosi i vicoli e le vie meno frequentate nelle quali si “rifugiano“ le persone che vogliono fumare una sigaretta o bersi una birra senza essere viste. Molto probabilmente è il caso del voltone di via San Gerolamo Miani dove l’ex assessore della giunta Cattaneo, Marco Galandra, ha segnalato una persona che si fermava a dormire davanti ai garage e successivamente lo stato di sporcizia del vicoletto dietro piazza del Carmine e piazza Petrarca. La segnalazione è stata raccolta, Asm è intervenuta a pulire, ma c’è un ma. "Peccato che il potente getto d’acqua usato abbia concentrato al centro del vicolo mozziconi, pezzi di carta e tutta la sporcizia che era distribuita lungo i muri - ha documentato Galandra -. E’ stato portato tutto in mezzo al vicolo e non è stato rimosso come se l’intervento fosse ancora da completare. O magari hanno voluto darmi un contentino perché avevo effettuato la segnalazione".