Dedicato a Lidia Il canile aspetta l’intitolazione

Un gruppo di amici aveva lanciato la proposta che i consiglieri comunali avevano raccolto e fatta propria. All’unanimità a luglio 2022 avevano deciso che il canile comunale sarebbe stato intitolato alla memoria di Lidia Peschechera (nella foto), appassionata animalista uccisa dal fidanzato il 12 febbraio 2021 a soli 49 anni. Ma ancora la targa non è stata apposta e, il giorno dopo l’8 marzo e dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano che ha confermato la condanna a 20 anni per l’assassino Alessio Nigro, cresce la protesta. "Abbiamo fatto preparare la targa – aveva detto in Consiglio comunale l’assessore con delega al Benessere animale Roberta Marcone – Ma in base alla legge l’intitolazione può avvenire solo a persone decedute da oltre dieci anni e dopo l’autorizzazione da parte del prefetto". E forse al prefetto Francesca De Carlini, recentemente insediata, nessuno ha formalizzato la richiesta visto che quando è stato fatto le autorizzazioni sono state concesse.

È accaduto anche pochi mesi fa a Cava Manara, dove è stata intitolata la terrazza di piazza Vittorio Emanuele II allo scrittore Mino Milani, nonostante fosse deceduto da pochi mesi. Della questione si sta interessando il consigliere del Gruppo misto Rodolfo Faldini, deciso a pungolare l’Amministrazione in modo da vedere sulla porta del cancello del canile il nome di Lidia, che aveva anche fondato Pets in the city, associazione che recuperava i gatti da sterilizzare e che a volte si appoggiava proprio al canile per le operazioni.

"Per Lidia l’animalismo era uno stile di vita", aveva commentato la sorella Carmen, commossa per la decisione del Consiglio. Una decisione rimasta sulla carta, nella speranza che non si debba attendere il 2031 per sistemare la targa e che non ci siano disparità nelle intitolazioni.

Manuela Marziani