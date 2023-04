Decolla un sondaggio anti-discriminazioni

Si chiama Q+ ed è un sondaggio anonimo, il primo mai effettuato in Italia, rivolto a persone lesbiche, bisessuali, trans e non binarie, attraverso il quale approfondire l’esperienza, la percezione, il disagio e le difficoltà legate all’accesso ai servizi ginecologici. Lo promuove quest’anno Coming-Aut Lgbti+ Community center Aps – Centro Unar contro le discriminazioni di Pavia perché queste persone spesso sperimentano un senso di disagio e malessere legato alla difficoltà di essere comprese e accolte nel modo adeguato, cosa che incide negativamente sull’accesso ai servizi. "Non esiste nessuno studio in Italia sulle eventuali difficoltà di accesso alle cure ginecologiche per le persone lesbiche, bisessuali, trans e non binarie" spiega Davide Podavini, presidente di Coming-Aut Pavia.