Decolla “Quartieri Pop“. Proposte per i più giovani

Musica, street art, teatro: queste le proposte del progetto “Quartieri Pop“ per i giovani dei quartieri San Pietro, Vallone-Crosione, Mirabello-Scala. L’idea è nata dalla volontà di offrire arte e bellezza ai ragazzi, dalla voglia di rivitalizzare i quartieri, di vederli tornare protagonisti con le giovani generazioni. "Vogliamo rendere la città viva con eventi che coinvolgano la cittadinanza – ha detto l’assessora alle Politiche giovanili Angela Gregorini –. Ma si fa fatica a rendere partecipi i ragazzi dai 15 ai 20 anni. Attraverso un bando della Regione, “Diffusamente giovani“ abbiamo pensato ad azioni in alcuni quartieri della città perché il bando richiedeva che il Comune mettesse a disposizione propri spazi in alcuni quartieri. Altri, però, sono rimasti scoperti e ora vogliamo recuperare". Le realtà che operano nei diversi quartieri sono state coinvolte e così il 27 maggio ci sarà una rappresentazione teatrale al teatro Volta con Antigone, dopo i corsi con i bambini delle scuole primarie di via Acerbi e Ada Negri, il 7 giugno un concerto con il progetto di Downtown studios in via san Giovannino. "Vogliamo avvicinare forme d’arte ai giovani – ha aggiunto l’assessore alla Partecipazione Giampaolo Anfosso – e rendere sistematica l’attività nei quartieri per fare in modo che i ragazzi rimangano nel quartiere".

M.M.