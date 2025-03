Dati in calo, futuro incerto. La congiuntura preoccupa

Dati in calo e prospettive incerte. L’analisi della congiuntura nel quarto trimestre 2024 effettuata dal Servizio promozione e informazione economica della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia evidenzia per la provincia di Pavia una variazione tendenziale della produzione manifatturiera, nel raffronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, in lieve calo del -0,1%. Ben più negativi gli ordini esteri (-4,6%) e interni (-6,1%) mentre il fatturato totale cresce nello stesso periodo dell’1% e l’occupazione è in calo del -0,3%.

"Per quanto concerne le aspettative per il primo trimestre 2025 – spiega l’analisi camerale – tra gli imprenditori pavesi emerge un clima di incertezza sul fronte della domanda interna e del fatturato, con una sostanziale stabilità per la domanda estera". Anche il comparto artigianale mostra dati in calo, con un più marcato -3,2% della produzione e del fatturato (-5,1%). Dati positivi invece per commercio e servizi, rispettivamente con +4,1% e +2,1% di fatturato e +0,1% e +1,2% dell’occupazione.

S.Z.