Dall’arresto dell’usuraio nel 2012 al sequestro da 55 milioni

I Finanzieri di Cremona hanno dato esecuzione in diverse province a un provvedimento di confisca definitiva di beni e quote societarie per circa 55 milioni, frutto degli sviluppi dell’operazione “Aemilia“ che ha visto coinvolta una compagine ‘ndranghetista operante nell’Italia del Nord. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria, avviate nel maggio 2012 a seguito dell’arresto per il reato di usura di un piccolo imprenditore di origini cutresi residente in provincia di Piacenza, che taglieggiava un imprenditore di Cremona, hanno consentito di accertare che l’arrestato nel 2011 aveva prestato soldi al cremonese applicando un tasso usurario superiore al 210% annuo. Le indagini hanno consentito di portare alla luce altri reati di natura economica. Il provvedimento patrimoniale eseguito, che si aggiunge alle confische da oltre 61,5 milioni già operate, consentirà di acquisire in via definitiva allo Stato beni per altri 55 milioni.

P.G.R.