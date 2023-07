Cuorieroi regala macchinine elettriche ai baby pazienti oncologici

Giochi e divertimenti per ridurre l’impatto psicologico della malattia. Accanto allo spazio ludico creato all’interno dell’edificio che ospita il Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) ora sono arrivati anche dei mezzi.

Quattro auto elettriche, infatti, accompagneranno i piccoli pazienti affetti da tumore nel loro percorso terapeutico in modo da ridurre l’impatto psicologico della malattia, la paura e lo stress dei trattamenti allo scopo di renderli più umani e facili attraverso il gioco. I mezzi sono stati donati dall’associazione Cuorieroi per bambini eroi, grazie alla “mediazione“ di Amici del Sorriso e diventeranno parte operativa della play therapy, che utilizza i poteri terapeutici del gioco per aiutare a risolvere difficoltà.

Il Cnao infatti s’impegna da tempo per garantire la centralità e il benessere del paziente affiancando alla qualità dell’assistenza l’umanizzazione degli ambienti e delle condizioni di cura, con un’attenzione speciale ai più piccoli. L’obiettivo è quello di accoglierli nella struttura prevedendo spazi pensati per le esigenze dei bambini con giochi, colori e attività che aiutino a ritrovare il sorriso.

A rendere possibile tutto ciò contribuiscono spesso le donazioni che giungono dalle associazioni di volontariato del territorio, sempre attente nei confronti del Cnao e dei suoi progetti legati alla pediatria, nel comune intento di rendere gli spazi ospedalieri a misura di bimbo.

La recente donazione arrivata al Cnao è un esempio eclatante di collaborazione con le associazioni. In passato era accaduto anche ai bambini della Chirurgia pediatrica, dove i piccoli andavano in sala operatoria non in barella ma guidando un’automobilina in modo da affrontare tutto come un gioco. Ora le automobiline saranno utilizzate per il percorso terapeutico dei piccoli pazienti del Cnao.

