Cultura d’impresa Pavia diventa Capitale per valorizzare i talenti del futuro

di Manuela Marziani

Il 2023 è già cominciato da tre mesi, ma inizia adesso l’anno di Pavia Capitale della Cultura d’impresa, un riconoscimento attribuito da Confindustria alla città che si distingue per la condivisione dei valori della cultura d’impresa con la propria comunità. Pavia Supernova è il progetto che raccoglie tutte le azioni che valorizzeranno le eccellenze del territorio pavese e la sua vocazione a guardare oltre confine. Tutto ciò sarà possibile grazie a un variegato programma di iniziative che intendono attrarre sul territorio presenze e attenzioni da tutto il Paese e allo stesso tempo mobilitare in modo ampio la cittadinanza, con un particolare coinvolgimento delle nuove generazioni.

Si parte martedì alle 10 con il momento inaugurale ospitato dall’aula magna dell’Università di Pavia: una cerimonia che vedrà la partecipazione dei più importanti attori istituzionali nazionali e internazionali per abbracciare il concetto di Pavia-mondo e riaffermare la vitalità che il territorio da sempre esprime. Scienza, tecnologia, innovazione, merito, giovani, attrattività, umanesimo industriale, inclusione e sostenibilità sono i pilastri del progetto che si sviluppa lungo quattro assi tematici principali: la terra dei talenti, dove scienza, tecnologia e talento sono al centro; l’etica economica dove sostenibilità, rigenerazione e benessere sono i valori guida; le vocazioni del territorio, dove le filiere produttive sono le protagoniste; le storie delle imprese, dove la tradizione incontra l’innovazione.

Apriranno l’evento d’inaugurazione i saluti istituzionali del presidente della Regione Attilio Fontana, del sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, del rettore dell’Università Francesco Svelto, di Antonio Alunni presidente del Gruppo tecnico cultura di Confindustria. Interverranno il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada e Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia. Seguirà una riflessione sugli scenari economici con il commissario Europeo Paolo Gentiloni, che sarà in videocollegamento; Claudia Parzani, presidente Borsa italiana e Partner Linklaters; Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. A seguire un intervento di Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo. Chiuderà i lavori, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

"Pavia ha saputo conquistare questo premio sia sulla base della propria storia d’impresa sia sui progetti per il futuro – aveva detto al momento della proclamazione del vincitore il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada –. Il Pavese, infatti, esprime con forza il binomio tra impresa e cultura, un binomio che va raccontato perché significa valorizzare i princìpi che, da sempre, ispirano il nostro saper fare".

"Pavia Capitale della Cultura d’impresa – aveva aggiunto il presidente della sede di Pavia di Assolombarda, Nicola de Cardenas – racconta del nostro futuro, e lo anticipa: questa nomina ci spinge a fare di più e a puntare più in alto, seguendo il solco del nostro piano strategico di cui questa nomina vediamo come coronamento e avallo. Porteremo decine di eventi, occasioni di approfondimento, incontri, spettacoli per celebrare il territorio allargato pavese e la sua cultura d’impresa".