Croce Rossa di Mortara in Crisi, Campagna di Tesseramento Straordinario per Salvare l'Ente

Una campagna di tesseramento straordinario per evitare che il Comitato della Croce Rossa di Mortara cessi l’attività. È la prima risposta alla situazione critica che sta attraversando la Cri lomellina. "Servirà tempo – commenta il presidente Umberto Fosterni – ma ogni singolo cittadino potrà dare il proprio contributo. L’appello non è rivolto solo ai mortaresi ma anche a tutti i residenti del territorio. Versando una quota annuale di 20 euro potranno sostenere la nostra attività. Proprio per andare incontro a questa necessità, allestiremo dei banchetti in occasione di tutti gli eventi più importanti".

I conti del Comitato mortarese sono pesanti: "La perdita annua si aggira intorno ai 30mila euro su un territorio che conta circa 25mila residenti. Se solo se ne tesserassero 1.500, sarebbe già un importantissimo passo avanti. Saremmo vicini al pareggio e alla possibilità di guardare al futuro con maggiore ottimismo". Per dare un segnale importante l’intera Giunta ha annunciato l’intenzione di procedere al tesseramento. Chi volesse sostenere la Cri di Mortara, potrà effettuare un versamento sul conto corrente dell’ente: IT87T0623056070000030779427.

U.Z.