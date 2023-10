Crapa Pelata nido della discordia. Ben gestito, anzi no: "Inadeguato"

"Tutti gli spazi sono stati regolarmente arredati con giochi conformi al progetto educativo, sicuramente non sono stati acquistati giochi in plastica, valore qualitativo che contraddistingue la cooperativa, che ha sempre e soltanto adottato politiche ecologiche. Inoltre è continuo il dialogo con le famiglie anche per il tramite di un referente interno della cooperativa".

Alessandro Soccorsi, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Gialla, attuale concessionaria del servizio di asilo nido Crapa Pelata, respinge le critiche mosse da alcuni genitori. "Abbiamo ricevuto innumerevoli attestazioni di stima da parte della quasi totalità delle famiglie, che ha chiaramente compreso che un dialogo costruttivo con il gestore è garanzia di efficienza e qualità" aggiunge Soccorsi.

"Le nostre lamentele non sono sono pretenziose – replicano alcuni genitori – ma frutto della fruizione quotidiana di un servizio in cui la prima coordinatrice, della quale abbiamo sempre riconosciuto l’attiva collaborazione, ha dato le dimissioni volontarie dopo un mese per incompatibilità con le modalità operative del nuovo gestore. Siamo preoccupati per un servizio non all’altezza a partire dall’assenza di una pedagogista in loco (sarebbe disponibile solo da Roma), passando dalla richiesta di portare materiale giunta dal personale fino al dubbio sulla presenza dei requisiti previsti dal bando comunale. Abbiamo inviato mail al Comune, inoltrate alla cooperativa che non ci ha mai risposto nemmeno con una semplice conferma di presa in carico, né ha mai espresso la volontà di incontrarci".

Quanto all’aspetto occupazionale, il presidente del cda puntualizza che la "concessionaria è tenuta a riassorbire il personale del gestore uscente attraverso una procedura sindacale. Hanno deciso di essere riassorbite 8 dipendenti su 11". "Per le lavoratrici – fa notare Giancarla Molinari della Fp Cgil – abbiamo inviato una pec affermando l’intenzione di passare alle dipendenze della cooperativa Gialla e di continuare a lavorare nel nido dove hanno sempre operato, ma alle condizioni retributive precedenti. E non hanno assunto altri lavoratori, hanno preso dei professionisti da altri nidi".