Cozzo, anziana truffata con la telefonata della finta nipote: spariscono gioielli per 7mila euro

Cozzo (Pavia) – Un'altra anziana raggirata, con la truffa del finto incidente. Una donna di 86 anni che vive a Cozzo, nel pomeriggio di giovedì 15 giugno, ha ricevuto una telefonata, sull'utenza fissa di casa, da parte di una voce femminile che si è finta sua nipote.

Le ha raccontato di aver provocato un grave incidente stradale e di aver immediato bisogno di soldi o anche gioielli, per provvedere con urgenza al risarcimento per evitare di finire nei guai.

L'anziana non aveva in casa contanti, ma seguendo le indicazioni della finta nipote ha messo in una busta vari gioielli d'oro e li ha consegnati a una donna che l'attendeva in strada, che se ne è andata con il bottino, del valore stimato sui 7mila euro. Solo in un secondo momento la pensionata s'è resa conto di essere stata raggirata e nella mattinata di ieri, venerdì 16 giugno, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Candia Lomellina, che hanno avviato indagini per cercare di identificare la truffatrice telefonica e l'eventuale complice, che potrebbero essere due donne diverse oppure anche la stessa persona.

Simili truffe sfruttano l'emotività delle anziane vittime, che vengono spaventate dalla prospettiva di conseguenze per familiari, senza aver tempo di potersi rendere conto che si tratta di un raggiro. La raccomandazione delle forze dell'ordine è sempre quella di non consegnare mai soldi o gioielli a sconosciuti, ma in simili circostanze di chiamare subito il 112 riferendo con la maggiore tempestività possibile quello che sta accadendo.