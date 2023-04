Covid, anziani morti per virus: archiviazione a Pavia. Cosa cambia rispetto a Bergamo

La consulenza effettuata dal microbiologo Andrea Crisanti per la Procura di Bergamo, depositata durante l’udienza a Pavia dal legale dei parenti della vittima, tra gli atti per supportare la richiesta di nuove indagini, non è bastata. Il gip di Pavia, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione dell’indagine per omicidio colposo, a carico di ignoti, aperta dopo la denuncia della figlia di un anziano morto il 26 marzo 2020 all’ospedale di Stradella.

I familiari avevano chiesto, sulla stessa linea degli esposti presentati a Bergamo e finiti al centro dell’indagine sulla mancata istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro, di allargare gli accertamenti sulla gestione della pandemia su scala nazionale e regionale. Per il gip di Pavia, però, non è possibile riscontrare responsabilità certe sulla morte dell’anziano. Un esposto che era stato presentato inizialmente alla Procura di Bergamo e poi trasmesso a Pavia per competenza territoriale.

Quelli successivi in ordine di tempo, invece, sono confluiti nella maxi-indagine che ha messo sotto la lente le misure prese da Governo e Regione Lombardia (tra gli indagati l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro Roberto Speranza e il presidente della Regione Attilio Fontana, oltre ai membri del Cts), evidenziando ritardi, carenze e omissioni di provvedimenti che, secondo la relazione del consulente della Procura, il microbiologo Andrea Crisanti, avrebbero potuto evitare migliaia di morti. Indagine trasferita nei giorni scorsi a Brescia dove, il 10 maggio, il Tribunale dei Ministri interrogherà Conte e Speranza.

«Durante l’udienza per l’opposizione all’archiviazione a Pavia, oltre a chiedere di riaprire le indagini, abbiamo anche proposto in subordine di ritrasmettere l’esposto a Bergamo perché almeno fosse riunito nel fascicolo principale – spiega l’avvocato Consuelo Locati, dell’associazione #Serenisempreuniti, che assiste i familiari dell’anziano morto a Stradella –. Le richieste non sono state accolte, con motivazioni che non riteniamo soddisfacenti, nonostante quanto è emerso dall’indagine della Procura di Bergamo e dalla consulenza di Crisanti sulla totale impreparazione dell’Italia e della sua classe politica nel rispondere all’emergenza pandemica".

Si chiude così, quindi, il “filone“ pavese, a meno di colpi di scena. Un altro fronte (oltre a quello principale) è aperto a Brescia, dove è stata chiesta l’archiviazione di indagini aperte su esposti analoghi. Istanza motivata anche in questo caso dal fatto che, di fronte alle mancanze di conoscenze sul Covid in quel periodo, secondo il pm non possono essere rilevate responsabilità penali. Una linea seguita anche da altre Procure italiane, che hanno ricevuto gli esposti su contagi e decessi in ospedali e case di cura per anziani.

Indagini che i familiari delle vittime puntano a far riaprire. È in corso a Roma anche la causa civile contro Governo e Regione Lombardia, con circa 700 familiari di vittime che chiedono un risarcimento dei danni. Il Codacons e l’associazione Art. 32-97 si sono costituiti a sostegno dei familiari. Una battaglia parallela per "non dimenticare le vittime" passa anche attraverso un progetto per diffondere la cultura della memoria nelle scuole. "Quello su cui abbiamo lavorato e che ci preme testimoniare – spiega Manuela Scandella di #Sereniesempreuniti – è la resilienza intesa come capacità di adattarsi e sopravvivere a un evento straordinario".