Corto circuito scatena un rogo Casa inagibile, danni al negozio

Un banale cortocircuito elettrico, ma con danni sia all’appartamento, dichiarato inagibile, sia al sottostante negozio, temporaneamente chiuso. L’incendio è divampato martedì mattina in via Castello a Cergnago, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano e i carabinieri della Stazione di San Giorgio Lomellina, per l’allarme lanciato al 112 dalla residente nell’abitazione, una donna di 80 anni. Le fiamme, partite in una camera adibita a magazzino, sono state domate in breve dai vigili del fuoco, ma i danni hanno reso l’abitazione inagibile. Non intaccato dall’incendio, ma dalle infiltrazioni dell’acqua usata dai vigili del fuoco, il negozio di parrucchiere sotto l’appartamento, chiuso in via provvisoria. S.Z.