Corteolona e Genzone (Pavia), 13 ottobre 2019 - Poco prima delle 22 di sabato sera, è entrato nel piazzale della logistica "Autuori Group", armato di pistola, e ha sparato un colpo contro la motrice di un autocarro parcheggiato, forando la ruota anteriore sinistra. Poi si è allontanato, ma è stato rintracciato dai carabinieri a Belgioioso, circa mezz'ora dopo, e arrestato.

A.G., autotrasportatore 40enne, italiano residente a Belgioioso, deve rispondere dei reati di porto illegale di arma in luogo pubblico, minaccia aggravata e danneggiamento volontario. Sequestrata la pistola, insieme ad altre due armi, tutte regolarmente detenute. L'arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza delle Compagnia carabinieri di Stradella, in attesa dell'udienza di convalida, prevista lunedì mattina in Tribunale a Pavia. Il suo gesto avrebbe una motivazione economica: pare che l'autotrasportatore ritenesse che gli fossero dovuti dei soldi. Ma ha scelto il modo sbagliato per esigere il presunto credito, finendo nei guai con la giustizia.