Vigevano (Pavia), 13 luglio 2019 - Un corso per diventare baby sitter riservato ai soli italiani. E' bastato questo per sollevare la polemica politica a Vigevano, dove il Comune, a guida leghista, ha affidato l'organizzazione di un corso di qualificazione all'associazione temporanea d'impresa (Ati) costituita dalla Fondazione Clerici e dalla coop sociale Betania.

Al corso potranno partecipare solo giovani con cittadinanza italiana e residenza a Vigevano o nei Comuni della Lomellina. In questo modo sono stati esclusi tutti gli altri cittadini. In Comune, pero', gettano acqua sul fuoco e giustificano la scelta con un mero "un problema linguistico". Intanto il Pd ha presentato una interrogazione in consiglio comunale e il caso potrebbe arrivare presto anche al Pirellone.