Vigevano, 19 marzo 2020 – Il vice sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, è positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso con un videomessaggio affidato ai social. “Ho avuto i primi sintomi sul finire della scorsa settimana – ha detto – e ho osservato un periodo di auto-isolamento. Ho comunque continuato a lavorare da casa, come sta facendo ora, ritenendo di dover proseguire nel mio impegno, per rispetto del mio ruolo e delle tante persone che ogni giorno rischiano la vita per proteggere la nostra. Nonostante tutti gli accorgimenti di protezione contrarre il Coronavirus non è difficile: per questo abbiamo assunto in questi giorni provvedimenti restrittivi e altri ne stiamo valutando, anche se pare che il Governo stia per intervenire direttamente. Ogni giorno mi sento con il sindaco, con i colleghi di giunta e con i dirigenti – ha aggiunto Ceffa, candidato designato dalla Lega alle prossime amministrative, a questo punto in programma non prima dell’autunno – e continuo a lavorare per la città, certi di uscire da questa situazione più forti di prima e pronti a programmare il rilancio della nostra città».

