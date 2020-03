Pavia, 14 marzo 2020 - Saracinesche abbassate per prevenire il contagio da coronavirus. Non tutte però. C’è chi continua a lavorare ed è molto felice di farlo perché si è messo a disposizione della collettività come ha fatto Giancarlo Schinelli, titolare dell’edicola di piazzale Ghinaglia, in Borgo Ticino.

È cambiata la sua quotidianità a causa del coronavirus?

"In parte, in realtà è cambiata la mia clientela. Prima ogni mattina fornivo i quotidiani ai bar e alle attività commerciali del Borgo. Da quando si è diffusa la psicosi e la gente ha cominciato ad avere paura di leggere il giornale al bar. Di conseguenza ognuno viene a comprarsi la propria copia da leggere sul divano di casa sua, soprattutto adesso che i bar sono chiusi".

Quindi sono aumentate le vendite di quotidiani?

"Un leggero incremento c’è stato. La gente ha bisogno d’informarsi, vuole sapere com’è la situazione".

Lei consegnava i giornali a casa delle persone, continua a farlo ancora?

"Prima lo facevo, ma adesso essendo da solo in edicola porto il giornale a una sola persona e poi preferisco aprire per servire una clientela che è cambiata. Da me venivano soprattutto over 60. Adesso ci sono molti giovani che acquistano più copie di quotidiani. Evidentemente si preoccupano loro di consegnarli a vicini di casa e anziani per non farli uscire come è stato consigliato. Tutti con la mascherina a coprire il volto, si fermano mantenendo la distanza di sicurezza, se vogliono scambiare due chiacchiere e poi se ne vanno dopo essersi lavati le mani con l’Amuchina che metto a disposizione. Da quando è scoppiata l’emergenza la mia edicola ha distribuito più di 200 mascherine offerte dal gruppo Mei sto in burgh. Dopo il decreto del presidente del Consiglio poi distribuisco anche una copia dell’autocertificazione che deve avere chi si sposta. È un servizio per chi non ha internet, computer o stampanti".

La situazione è sempre la stessa da tre settimane a questa parte?

"No, inizialmente è stata presa un po’ alla leggera. Tutto è cambiato quando l’intera Lombardia è stata dichiarata zona rossa, allora la gente si è accorta che non era uno scherzo".

E i bambini che sono a casa da scuola da molti giorni, vengono a comprarsi le figurine? "Adesso non più. Stanno a casa. Fino a pochi giorni fa, invece, venivano. Hanno anche festeggiato carnevale. Nonostante non si siano svolte le sfilate, ho visto molti bambini in maschera andare verso il centro per mano ai loro genitori o ai nonni. Ma erano i primi giorni. Ora regna la paura".