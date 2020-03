Pavia, 31 marzo 2020 - Nessuna sanzione, ma tanti controlli. I carabinieri hanno effettuato questa mattina un servizio disposto dal Comando provinciale di Pavia, mirato a pattugliare i supermercati, i grandi ipermercati e i centri commerciali, sia a Pavia che a Voghera, Stradella e Vigevano. Pattuglie a piedi hanno controllato le zone di ingresso, "al fine di garantire - come spiegato nella nota stampa dei carabinieri - la sicurezza nelle strutture e degli occupanti". I militari hanno verificato il rispetto delle normative per il covid-19, assicurandosi che non ci fossero eccessivi assembramenti, ma anche "per evitare che malintenzionati possano approfittare della situazione di emergenza per non pagare alle casse e creare perturbamenti".

Al Carrefour sulla Vigentina, i carabinieri impegnati nei controlli hanno rinvenuto a terra un borsello smarrito, prodigandosi per rintracciare immediatamente il proprietario. Non sono state elevate sanzioni, perché ovviamente tutti i clienti avevano la valida motivazione di dover fare la spesa (senza neppure dover esibire l'autodichiarazione). E da parte dei supermercati non sono state riscontrate violazioni: ovunque le distanze venivano rispettate, con code per gli ingressi contingentati in base alla metratura del market. E in tutti i supermercati controllati veniva regolarmente effettuata la misurazione della temperatura a tutte le persone in ingresso, persino agli stessi militari impegnati nei controlli. I servizi verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.