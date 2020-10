Pavia, 17 ottobre 2020 - "Collaboriamo tutti e rispettiamo le regole per evitare un nuovo lockdown". È l'appello che il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi ha lanciato a tutti i cittadini tramite la sua pagina Facebook.

Una riflessione che prende spunto dalle restrizioni introdotte da Governo e Regione Lombardia, che toccano in modo particolare l'attività di bar e ristoranti.

"E' un momento difficile - ha detto Fracassi -. Dal punto di vista economico, innanzitutto, ma anche dal punto di vista psicologico. Credo di interpretare i sentimenti di tutti i miei concittadini nell'esprimere frustrazione per ciò che sta succedendo. C'è anche grande consapevolezza, però: la consapevolezza che, se non si interviene in questo momento, il conto sarà ancora più salato in seguito".

Fracassi ha proseguito: "Dobbiamo allontanare il più possibile la prospettiva di un nuovo lockdown, che sarebbe drammatico per le partite iva, per

le imprese, in definitiva per il tutto il tessuto produttivo e commerciale. Soprattutto se il lockdown cadesse, come è stato detto da qualcuno, nel periodo di

Natale. Questa prospettiva va evitata ad ogni costo. Oggi ci tocca ingoiare un boccone amarissimo, ma lo facciamo per non patire ancora di più dopo. Sono tempi difficili, lo ripeto: i più difficili da 70 anni a questa parte. Dobbiamo tutti collaborare e rispettare le prescrizioni con rigore, altrimenti non se ne esce".